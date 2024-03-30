Орбан заявил об отсутствии угрозы НАТО со стороны России

Россия, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, никогда не будет угрожать странам НАТО нападением. Об этом пишет журнал European Voices.

Однако Кремль никогда не согласится на вступление Украины в альянс, убежден политик. Орбан выдвинул идею о создании «безопасной буферной зоны».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что чрезвычайное заседание Совета Украина — НАТО состоялось в Брюсселе.