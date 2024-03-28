В Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Украина — НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Отмечается, что инициатива проведения встречи исходила от Незалежной. Заседанием руководил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, а украинский министр обороны Рустем Умеров принимал участие по видеосвязи.

Подчеркивается, что Джоанэ еще раз подтвердил намерения блока о дальнейшей поддержке Украины. Известно, что встреча состоялась в штаб-квартире альянса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Кулеба сделал неожиданное заявление о ситуации в зоне СВО.