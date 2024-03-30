Рак ее убивает: у Кейт Миддлтон осталась последняя опора

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 82 0

Us Wееklу: Миддлтон опирается на принца Уильяма в ходе лечения от онкологии

Рак ее убивает: у Кейт Миддлтон осталась последняя опора

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Foto: Frank Sorge

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Недавно рассказавшая об онкологии принцесса Уэльская в данный момент проходит химиотерапию.

Кейт Миддлтон, которая недавно рассказала об онкологическом недуге, проходит химиотерапию. Вместе с мужем, принцем Уильямом, и тремя детьми она находится в поместье Анмер-Холл в Норфолке.

Там семья планирует провести пасхальные каникулы. Как сообщается в материале Us Weekly со ссылкой на инсайдеров из окружения королевской семьи Великобритании, болезнь сильно ослабила Кейт.

Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в январе. До недавнего времени она хранила молчание, дворец также не сообщал ни причины хирургического вмешательства, ни новостей о состоянии принцессы.

Только обещал, что к Пасхе она покажется на публике. Однако чуть раньше сама Кейт решила откровенно рассказать о раке, но без деталей. Королевские эксперты предполагают, что речь идет о поражении толстой кишки.

«Согласно хорошо информированному источнику, все указывает на то, что ей сделали операцию по поводу гистерэктомии и что у нее рак толстой кишки», — отмечает один из экспертов Марк Рош.

Представители семьи не называют точных сроков возвращения к публичной жизни и исполнению королевских обязанностей. Говорят, как только врачи разрешат, подданные увидят свою принцессу.

Тем временем ее супруг взял на себя и заботу о детях — Шарлотте, Луи и Джордже. Он переживает за жену и отца, Карла III, который также болеет раком, но ни с кем не делится своими страхами. Ему пришлось отказаться от большей части обязанностей, чтобы помогать любимым.

«Кейт легко утомляется. Она опирается на Уильяма больше, чем когда-либо. А Уильям старается быть рядом с Кейт. Дети знают, что их мать больна и пытается поправиться», — рассказали источники издания.

В ближайшее время ожидается важное событие — принц Уильям впервые за долгое время встретится с младшим братом Гарри. После переезда последнего в США и его скандальных признаний отношения между ними крайне напряженные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Миддлтон отказалась увидеться с принцем Гарри.

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