Булгакова и Бродского признали на Украине символами «имперской политики»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 13 0

На основании этого географические объекты, названия и памятники посвященные им, противоречат украинскому закону о «деколонизации топонимии».

Булгакова и Бродского признали на Украине символами «имперской политики»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

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Поэт Иосиф Бродский, композитор Михаил Глинка и писатель Михаил Булгаков признаны на Украине «символами российской имперской политики». Об этом говорится в экспертном заключении Украинского института национальной памяти (УИНП).

Булгаков, согласно заключению экспертов, имеет имперское мировоззрение, а также отличается ярой украинофобией. Несмотря на годы жизни в Киеве, утверждается в документе, тот якобы «презирал украинцев, ненавидел украинское стремление к независимости».

Бродский же «отверг идею гуманизма, когда дело доходило до украинского вопроса». В докладе отмечается, что стихотворение «На независимость Украины», в котором содержатся строчки: «Полно качать права, шить нам одно, другое, эта земля не дает вам, кавунам, покоя», иллюстрирует антиукраинскую позицию автора.

При этом Глинка, убеждены эксперты, это «носитель русской культуры и русского мира». Восхваление композитора на территории Незалежной недопустимо, так как это способствует «уничтожению различий между украинской и российской национальными идентичностями».

Кроме того, к таким символам УИНП отнес писателя Александра Солженицына, а также движение декабристов. На основании этого географические объекты, названия, памятники и памятные знаки, посвященные им, противоречат украинскому закону о «деколонизации топонимии», так как «связаны с пропагандой русской культуры и российских ценностей».

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