Медведей исключат из Красной книги в Татарстане

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 26 0

При этом под особую охрану в регионе возьмут летучую мышь — рыжую вечерницу.

Медведей исключат из Красной книги в Татарстане

Фото: VALDRIN XHEMAJ / ТАСС

Татарстан исключит из Красной книги бурых медведей. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по биоресурсам.

Так, из числа занесенных в Красную книгу Татарстана птиц исключат большого улита, козодоя, травника, лукового луня, ушастую сову и длиннохвостую неясыть. При этом под особую охрану возьмут летучую мышь — рыжую вечерницу.

В 2023 году начальник управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков заявлял, что бурого медведя предлагают исключить из Красной книги Татарстана. Как уточнялось, это позволит отстреливать животных, представляющих угрозу людям.

Так, например, в мае 2023-го местные жители обнаружили следы медведя в Лаишево, в районе деревни Серебрячиха. В июне следы нашли в Боровом Матюшино.

При этом само появление таких животных в Лаишевском районе — это редкое явление из-за развитой дорожной сети и заселенной местности.

Красная книга Татарстана переиздается один раз в десять лет. Следующее издание запланировано на 2025 год.

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