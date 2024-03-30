Пожар произошел в здании МГТУ имени Баумана в Москве

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 64 0

На место прибыли экстренные службы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В здании МГТУ имени Баумана произошло возгорание в субботу, 30 марта. Сейчас на месте работают экстренные службы. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

«В центре горит кровля здания МГТУ им. Баумана. Огонь охватил около 20 квадратных метров», — написали представители ведомства.

Изначально появилась информация, что огонь возник на чердаке здания. Позже стало распространяться сильное задымление. Пожар локализировали примерно спустя 10 минут.

Пока информации о пострадавших не появлялось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Красноярском крае в Назаровском районе загорелся гаражный бокс. Открытый пожар на площади 2400 квадратных метров уже удалось локализовать. сообщение о начале возгорания кровли гаражного бокса в поселке Степной поступило в 9:18 утра (5:18 по московскому времени — Прим. ред.). С огнем боролись сотрудники МЧС России и Краевого государственного казенного учреждения «Противопожарная охрана».

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