При обстрелах со стороны ВСУ в Брянской области пострадали три человека

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 22 0

Под ударом оказались несколько жилых точек.

При обстрелах со стороны ВСУ в Брянской области пострадали три человека

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три человека пострадали в результате обстрела ВСУ.

«В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава субъекта в своем Telegram-канале.

В поселке Белая Березка легкие ранения получили двое мирных жителей. В селе Курковичи — девушка-подросток.

Также в поселке в результате обстрела повреждены два многоквартирных и еще несколько частных домов, уточнил Александр Богомаз.

Сейчас на местах происшествия работают экстренные службы.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гладков сообщил о попадании беспилотника ВСУ в многоквартирный дом в Белгороде.

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