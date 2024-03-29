Гладков сообщил о попадании беспилотника ВСУ в многоквартирный дом в Белгороде

Белгород в очередной раз подвергся атаке украинских беспилотников. Дрон попал в многоквартирный дом, что привело к взрыву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека», — написал глава региона.

Гладков также уточнил, что супруга погибшего мужчины получила черепно-мозговую травму, рваные раны лица и ожог бедра. Ее оперативно доставили в больницу города для оказания медицинской помощи. Еще один местный житель обратился к медикам сам, у него зафиксировано осколочное ранение поясничной области.

Повреждения в результате атаки беспилотника получили, по словам Гладкова, окна и балконные остекления в пяти квартирах, а также припаркованный во дворе автомобиль.

«На месте работают оперативные службы. Ожидается прибытие взрывотехников Минобороны РФ, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений», — добавил губернатор.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две зенитные управляемые ракеты С-200 ВСУ сбиты над территорией Ростовской области.