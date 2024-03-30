Всех заложников освободили из кафе в Нидерландах

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Операция по спасению людей длилась больше пяти часов.

Фото, видео: Reuters / Piroschka Van De Wouw; 5-tv.ru

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Полицейские Нидерландов освободили всех заложников, которых неизвестный удерживал в кафе в городе Эда. Об этом сообщает полиция провинции Гелдерланд на своей странице в соцсети Х.

По данным правоохранителей, все они сейчас находятся в безопасности. Также сообщается, что подозреваемый задержан, с ним работают силовики.

Известно, что сообщение поступило на пульт местной полиции еще в пять утра. Злоумышленник в маске, забаррикадировавшийся в кафе Petticoat, утверждал, что у него при себе сумка, полная взрывчатки. Территория рядом с кафе была оцеплена, эвакуированы около 150 домов в округе.

Операция по спасению людей длилась больше пяти часов. Полиция отмечает, что инцидент исчерпан. Предварительно, террористического мотива у подозреваемого не было. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как неизвестный взял в заложники женщину на Камчатке.

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