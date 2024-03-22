«Угрожает расправой»: неизвестный взял в заложники женщину на Камчатке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 747 0

На Камчатке мужчина взял в заложники женщину и угрожал ее убить

Фото, видео: 5-tv.ru

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На месте работают сотрудники полиции и спасатели. По некоторым данным, переговоры с мужчиной уже завершились.

Неизвестный мужчина взял в заложники женщину в Петропавловске-Камчатском в квартире жилого дома. Об этом сообщили в Telegram-канале Единого ситуационного-мониторингового центра Камчатского края.

«По информации от УМВД Камчатского края мужчина взял женщину в заложники. Угрожает расправой», — написали в сообщении.

Сейчас на месте работают переговорщики, а спецподразделения готовятся к штурму квартиры. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru. На них можно заметить большое количество сотрудников ГИБДД, МВД и МЧС. Кроме того, на одном из балконов дома появляется мужчина, предположительно, с ним и велись переговоры.

По информации источника 5-tv.ru, женщину уже освободили, а мужчина задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мексиканский картель похитил россиянку Марию Ригович около границы с США. Ее супруг рассказал, что женщина ехала на машине из Монтеррея вместе с местной семьей в Рейносу. Они прибыли в пункт назначения вечером, а ночью на них напали вооруженные бандиты.

Картель отпустил местных жителей, а Марии сказали, что иностранцы «должны заплатить». Машину же бросили — ее нашли только на следующий день.

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