Катаракта, глаукома и не только: чем грозит игнорирование визитов к окулисту

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Офтальмолог Начинкин: проверять зрение нужно не реже раза в год

Катаракта, глаукома и не только: чем грозит игнорирование визитов к окулисту

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Своевременные обследования могут помочь избежать серьезных проблем с глазами. Чем чревато игнорирование симптомов?

Многие люди, которые не имеют проблем со зрением, скорее всего, редко задумываются о походе к офтальмологу только для профилактики. Более того, многие вообще не посещают врача, когда в этом нет острой необходимости.

Офтальмологи массово бьют тревогу, уверяя, что записываться на прием, когда проблема дала о себе знать — неправильный подход. Так, даже если у вас всю жизнь было хорошее зрение, необходимо все равно регулярно посещать врача. В таких случаях шанс избежать развития многих заболеваний, таких как глаукома и катаракта, возрастает в разы.

Важно знать, что глаукома, будучи одной из самых распространенных болезней, связанных со зрением, протекает бессимптомно, однако впоследствии она может привести к полной потери зрения. Об этом предупредил врач-офтальмолог Сергей Начинкин для Газета.ру.

Доктор подчеркнул, что у людей за 40 глаукома — распространенный недуг, напрямую влияющий на качество жизни. Главными сигналами, которые должны послужить толчком для обращений к врачам, окулист назвал помутнение в глазах, сухость после работы за компьютером, покраснение и рези.

«Взрослому человеку необходимо как минимум один раз в год проходить осмотр», — напомнил врач.

Особое внимание визитам к офтальмологам стоит уделять и пациентам, достигшим 60 лет. По словам врача, людям из этой возрастной категории «навещать» окулиста следует минимум дважды в год, так как с возрастом значительно возрастает риск появления катаракты. Эта болезнь способна привести к постепенному снижению зрения, нарушению световосприятия, а также к развитию вторичной глаукомы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в современном мире сохранить здоровье своих глаз.

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