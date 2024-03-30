Стадо овец вызвало переполох на польско-украинской границе

Стадо овец перешло польско-украинскую границу, из-за чего пограничников Польши подняли по тревоге. Инцидент произошел в районе села Корчов, который находится рядом со Львовской областью Украины. Об этом рассказывает RMF24.

«Приборы оповестили о приближении фигур к линии границы. На экранах мониторов распознали стадо овец. Животные пересекли границу и начали кормиться. Сотрудники в форме, хорошо знакомые с пограничной зоной и ее обитателями, предупредили владельца неуправляемой отары», — отметил лейтенант пограничной службы Петр Закеларж.

Через некоторое время подбадриваемые криками хозяина животные вернулись обратно в Польшу. При этом отмечается, что случившийся инцидент все равно заставил пограничников насторожиться.

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