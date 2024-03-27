Импорт раздора: Франция и Польша выступили за ограничение ввоза зерна с Украины

У Европарламента в Брюсселе разгорелись фермерские протесты.

Франция и Польша выступили за ограничение импорта зерна с Украины. В Брюсселе прошло заседание стран Евросоюза по этому вопросу. И не все оказались согласны с беспошлинным ввозом сельхозпродукции.

Париж и Варшава заявили, что это дестабилизирует рынки и еще больше настраивает европейцев против Киева. Особенно — фермеров.

Кстати, пока шло заседание, рядом как раз протестовали аграрии. На площадь перед Европарламентом они вывезли десятки тракторов, жгли костры и поливали улицы навозом.

Польша также предложила ЕС отменить торговые преференции, которые Украина получила после того, как Россия начала спецоперацию. Варшава не собирается закрывать границу для товаров страны-соседки, однако, как отмечается, ей нужно одновременно защищать как европейский, так и польский сельскохозяйственные рынки.

В 2022 году ЕС отменил пошлины на все товары из Украины, чем испортил положение для европейских фермеров. Аграрии вышли на улицы с протестами.

Ранее 5-tv.ru писал, что разъяренные фермеры облили полицейских из «навозометов» в Брюсселе.