Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Гладков: украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

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Что известно о состоянии водителя?

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство. Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа», — написал он.

В результате инцидента пострадавших нет, однако у транспорта повреждены бампер, фары и лобовое стекло, добавил Гладков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ снова обстреляли Белгородскую область из РСЗО Vampire.

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