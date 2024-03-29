ВСУ снова обстреляли Белгородскую область из РСЗО Vampire: что известно о последствиях
ПВО перехватили 150 снарядов РСЗО Vampire и дрон ВСУ в Белгородской области
Фото, видео: ABIR SULTAN / ТАСС; 5-tv.ru
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В этот раз, к счастью, обошлось без жертв среди мирного населения. Однако пострадали жилые дома и автомобили.
Эта ночь для жителей Белгородской области была очень неспокойной. Наша ПВО перехватила в небе 15 снарядов РСЗО Vampire и дрон. В результате атаки обошлось без жертв, но повреждены дома и машины. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко увидел последствия.
Один из самых сильных ночных прилетов — на территории многоквартирного дома. Все окна в трех подъездах выбиты, побиты автомобили. Хозяева осматривают, все они изрезаны осколками. Машин на парковке штук 20 — в радиусе 20-30 метров у всех разбиты стекла лобовые. А на месте самого прилета даже фрагмент «Вампира», который взорвало и изрезало. И даже серийный номер на ракете есть.
Одна из сбитых ракет упала на территории Белгород-арены, она взорвалась на парковке. Повреждена и соседняя гимназия. Но самое главное — обошлось без пострадавших.
В связи с постоянной опасностью, из Белгорода и окрестностей продолжают вывозить детей. Больше 700 человек принимает Петербург. В Северной столице для них уже подготовлены места для размещения — это загородные базы и гостиницы. В новой четверти ученики младших и средних классов пойдут в питерские школы. Кроме этого, у них будет возможность заниматься и дополнительным образованием.
Встречают сегодня белгородских детей и в Махачкале. В Дагестан уже прибыли более 500 человек. Для каждого ребенка подготовили комплект учебников и всего необходимого для учебы.
Еще одну группу привезли в Крым. Всего на данный момент доехали и разместились в других регионах более 3,5 тысячи школьников.
Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о попадании беспилотника ВСУ в многоквартирный дом.
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