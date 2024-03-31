Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске
Силовики проводят оперативные мероприятия в двух городах Дагестана.
Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят оперативные мероприятия в Махачкале и Каспийске.
Как подтвердили 5-tv.ru в управлении ведомства по Республике Дагестан, в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийске введен режим контртеррористической операции.
Подробности в настоящее время выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности об антитеррористической операции в Ингушетии.
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