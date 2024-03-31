Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 48 0

Силовики проводят оперативные мероприятия в двух городах Дагестана.

Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят оперативные мероприятия в Махачкале и Каспийске.

Как подтвердили 5-tv.ru в управлении ведомства по Республике Дагестан, в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийске введен режим контртеррористической операции.

Подробности в настоящее время выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности об антитеррористической операции в Ингушетии.

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