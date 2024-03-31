Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят оперативные мероприятия в Махачкале и Каспийске.

Как подтвердили 5-tv.ru в управлении ведомства по Республике Дагестан, в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийске введен режим контртеррористической операции.

Подробности в настоящее время выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности об антитеррористической операции в Ингушетии.