Антитеррористическая операция в Ингушетии завершена: подробности

Ликвидированы шестеро преступников.

В Ингушетии официально приостановлена активная фаза контртеррористической операции, которая проходила в городе Карабулак. По официальным данным, потерь среди силовиков и жертв среди гражданского населения нет.

Известия; 5-tv.ru

КТО началась 2 марта 2024 года. Боевики спрятались в одной из жилых многоэтажек. Известно, что они готовили террористические акты на территории России, были вооружены автоматами, имели при себе взрывчатые устройства и другое боевое оружие.

Местных жителей тут же эвакуировали, в районе началась КТО. К горожанам обратилось Управление ФСБ по региону с просьбой проявить бдительность и не допускать большого скопления людей во время проведения.

Боевики оказали сопротивление силовикам, открыв огонь по бойцам спецназа. В ходе многочасовой перестрелки правоохранителям удалось ликвидировать шестерых террористов.

Как утверждает источник 5-tv.ru, нейтрализация боевиков стала результатом масштабной работы спецслужб России. Отмечается, что террористы получали инструкции и помощь из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Ингушетии во время штурма боевиков.