Антитеррористическая операция в Ингушетии завершена: подробности

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 301 0

Антитеррористическая операция в Ингушетии завершена

Антитеррористическая операция в Ингушетии завершена: подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ликвидированы шестеро преступников.

В Ингушетии официально приостановлена активная фаза контртеррористической операции, которая проходила в городе Карабулак. По официальным данным, потерь среди силовиков и жертв среди гражданского населения нет.

 Известия; 5-tv.ru
КТО началась 2 марта 2024 года. Боевики спрятались в одной из жилых многоэтажек. Известно, что они готовили террористические акты на территории России, были вооружены автоматами, имели при себе взрывчатые устройства и другое боевое оружие.

Местных жителей тут же эвакуировали, в районе началась КТО. К горожанам обратилось Управление ФСБ по региону с просьбой проявить бдительность и не допускать большого скопления людей во время проведения.

Боевики оказали сопротивление силовикам, открыв огонь по бойцам спецназа. В ходе многочасовой перестрелки правоохранителям удалось ликвидировать шестерых террористов.

Как утверждает источник 5-tv.ru, нейтрализация боевиков стала результатом масштабной работы спецслужб России. Отмечается, что террористы получали инструкции и помощь из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Ингушетии во время штурма боевиков.

+1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Шесть знаков зодиака получат щедрый подарок от Вселенной: гороскоп на вес...

Последние новости

12:20
Это важно: как проходит досрочное голосование на выборах президента РФ в регионах
12:01
Особый политический жест: Байден поцеловал премьер-министра Италии в макушку
11:47
Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине
11:38
Тайна, покрытая мраком: тела двух мужчин обнаружили в отеле Петербурга
11:27
«Проблема фундаментальная»: раскрыта суть феномена «галлюцинаций» у нейросетей
11:04
«Еще один способ»: в МИД России сделали заявление по «формуле мира» Зеленского

Сейчас читают

Стали известны подробности штурма боевиков в Ингушетии: видео
Появилось видео перестрелки подразделений ФСБ и боевиков в Ингушетии
Хрящи ушей, кусок ребра и часть со лба: тяжелобольная Казьмина вышла в свет с новым носом
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок