ФСБ заблокировала террористов в квартирах в Махачкале и Каспийске

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников введен режим контртеррористической операции (КТО). Уточняется, что жители прилегающих к месту проведения операции домов были эвакуированы.

В НАК добавили, что прежде силовики получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим КТО введен в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийске.