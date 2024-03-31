ФСБ заблокировала террористов в квартирах в Махачкале и Каспийске

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 155 0

Жители прилегающих к месту проведения операции домов были эвакуированы.

ФСБ заблокировала террористов в квартирах в Махачкале и Каспийске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников введен режим контртеррористической операции (КТО). Уточняется, что жители прилегающих к месту проведения операции домов были эвакуированы.

В НАК добавили, что прежде силовики получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим КТО введен в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийске.

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
Преподнесет сюрпризы: какой погоды ждать жителям Москвы в апреле
7:31
Задача — снизить уровень тревоги: как разговаривать с детьми о терактах
7:15
Тест на долголетие: несколько простых способов оценить свое здоровье
6:58
ФСБ заблокировала террористов в квартирах в Махачкале и Каспийске
6:47
Битва за Часов Яр: что происходит на артемовском направлении
6:33
Секрет молодости: как Лариса Лужина сохраняет бодрость тела и духа в 85 лет

Сейчас читают

Битва за Часов Яр: что происходит на артемовском направлении
«Нашей мамы больше нет»: истории погибших и выживших в теракте в «Крокусе»
Теперь с кардиостимулятором: в каком состоянии находится Арнольд Шварценеггер после операции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок