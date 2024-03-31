Первый «подземный город» построили в ЛНР для российских бойцов

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Под Луганском создали подземный город для возвращающихся с передовой бойцов РФ

Первый «подземный город» построили в ЛНР для российских бойцов

Фото: Река Александр / ТАСС

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В этом пункте восстановления наши защитники могут принять душ и поесть горячую еду.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) военные построили первый «подземный город» для российских бойцов, вышедших с передовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подразделения службы тыла второго армейского корпуса Южного военного округа.

«Это первый подземный объект на территории ЛНР. Чтобы „запуститься“, нам потребовалось полтора месяца, а сейчас мы продолжаем совершенствовать материальную базу. Ведь совершенству нет предела», — рассказал начальник службы продовольственного снабжения с позывным «Волга».

Этот подземный пункт восстановления бойцов сделан для безопасности личного состава. Там наши военные могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырехразовое горячее питание. На стенах разместили технологические карты для приготовления еды в полевых условиях на прицепных кухнях.

Из горячего цеха ведет протяженный переход в столовые для рядового и командного состава. На стенах «подземного города» развешаны рисунки детей-сирот из местных интернатов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска подбили очередной Abrams под Авдеевкой. Американский танк попал под удар российского беспилотника «Ланцет».

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