Российские войска подбили очередной Abrams под Авдеевкой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 53 0

Американский танк попал под удар российского беспилотника «Ланцет».

Российские войска подбили очередной Abrams под Авдеевкой

Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы подбили очередной Abrams ВСУ. Как сообщает РИА Новости, американский танк был выведен из строя военнослужащими группировки «Центр» на авдеевском направлении.

В распоряжении агентства появились соответствующие кадры. На видео видно, как российский беспилотник «Ланцет» врезается в стоящий между деревьями танк.

«Ударом российского беспилотника „Ланцет“ был поражен M1A1SA Abrams на авдеевском направлении СВО», — рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что пока нет данных о том, был ли танк полностью уничтожен.

До этого, 28 марта, Минобороны РФ сообщило, что на авдеевском направлении украинские националисты потеряли еще один танк Abrams. Тогда же подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы заставляют ВСУ отдавать свои ПВО на растерзание.

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