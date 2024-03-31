В Белгороде из-за атаки ВСУ загорелся живой дом: есть пострадавший человек

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Гладков: женщина в Белгороде пострадала при атаке ВСУ из РСЗО Vampire

В Белгороде из-за атаки ВСУ загорелся живой дом: есть пострадавший человек

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

В результате обстрела региона множество домовладений получили повреждения.

В результате обстрела Белгородской области со стороны украинских боевиков, предварительно, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации, один человек пострадал — это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени, бригадой скорой была оказана необходимая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась», — написал он.

Кроме того, в Белгороде в одной квартире жилого дома оказались выбиты окна после атаки. Также повреждены 18 частных домовладений, в двух из них произошло возгорание. Огонь к настоящему времени потушен. Последствия атаки также отразились и на трех машинах. Еще повреждения есть на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.

В Белгородском районе отмечаются разрушения в двух частных домах, и еще двух домовладениях. Повреждения получила одна машина. На местах ЧП работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пытались атаковать регионы России с помощью дронов и РСЗО Vampire. Наши войска уничтожили три беспилотника и десять реактивных снарядов в двух областях.

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