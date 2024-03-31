ВСУ пытались атаковать регионы России с помощью дронов и РСЗО Vampire

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Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

МО: силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Ярославской областью

ВСУ пытались атаковать регионы России с помощью дронов и РСЗО Vampire

Фото: Минобороны России / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Наши войска продолжают отражать нападения боевиков киевского режима на территории РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины атаковать Ярославскую и Белгородскую области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, примерно в 06:00 по московскому времени силы ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Ярославской областью.

Позднее стало известно, что в 07:00 боевики ВСУ пытались обстрелять Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Наши войска уничтожили десять таких снарядов.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли из HIMARS Херсонскую область. В результате атаки по селу Брилевка пострадали четыре человека.

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