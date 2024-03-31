«От этого страдает моя девушка»: AKMAL’ раскрыл правду об отношениях с избранницей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 21 0

Девушка певца AKMAL’ с трудом просыпается на утренние мероприятия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Аксиому про притяжение противоположностей музыкант доказывает на собственном примере.

Утренние подъемы — одно из самых тяжелых испытаний практически для всех, за исключением жаворонков. Кто-то сравнивает этот процесс с возрождением из пепла, кто-то с преодолением себя. Как оказалось, и звездам ничто мирское не чуждо.

На церемонии вручения самой доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru певец AKMAL’ раскрыл свою главную слабость, сознавшись, что порой с преодолением просыпается по утрам. Однако когда речь заходит об ответственных мероприятиях, музыкант умудряется не только взять себя в руки, но и приехать практически без опозданий. Правда, своевременное появление спасает его далеко не всегда, признался певец.

«Что уж греха таить, поспать я люблю, особенно если спать сладко. Сегодня я проснулся в 5:40 утра, прости Господи. Пока отпарил вещи, пока все приготовил — уже время выезжать. Но, кстати, сегодняшнее утро далось мне как никогда легко. Видите, я даже выгляжу как-то относительно свежо», — объяснил он.

Вместо завтрака по утрам AKMAL' отдает приоритет крепкому сну и идеальному внешнему виду.

«Обычно, если есть возможность поспать, я сплю. Если есть мероприятие, например, в 12:00 или в 13:00, то я сплю до этого времени, не трачу времени на завтрак, потому что сон для меня дороже», — расставил приоритеты он.

В вопросах утренних сборов полагаться исполнителю AKMAL’ приходится исключительно на себя, признается он. Девушка музыканта давно перешла «на темную сторону» и предпочитает сон остальным делам, что нередко приводит к опозданиям и проблемам.

«На тему проспать — у меня такой проблемы нет. Я всегда отчетливо слышу будильники. От этого страдает моя девушка — она вообще напрочь не слышит будильников. Правильно говорят, в отношениях нужно дополнять друг друга, именно это мы и делаем. Я, бывает, опаздываю, иногда очень сильно опаздываю, но так, чтобы проспать — такого нет», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, как AKMAL’ борется с негативом и депрессией.

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