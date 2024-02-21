«Источник негатива»: AKMAL' о том, почему в часы депрессии отключает телефон

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

AKMAL' признался, что в часы депрессии отключает телефон

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Молодой певец рассказал, что делает, когда у него портится настроение.

Певец AKMAL' (Акмаль Ходжаниязов) в беседе с корреспондентом 5-tv.ru признался, что иногда сталкивается с депрессией и начинает «додумывать что-то, что не является действительностью». В такие минуты исполнитель первым делом отключает телефон, как источник плохого настроения.

«Как только я ловлю себя на мысли о том, что мне становится не по себе, мне становится плохо, я стараюсь поменять локацию, стараюсь куда-нибудь уехать, выбраться со своими любимыми людьми, классно провести время. Сто процентов всегда отключаю телефон, потому что он, как оказалось, источник негатива», — заявил AKMAL' на показе нового реалити-шоу «Запуск».

По словам артиста, приступы депрессии случаются у него со школы, где он подвергался травле со стороны сверстников. Одноклассники отказались принимать в свой круг новенького, приехавшего из Средней Азии, и придумывали ему обидные прозвища.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого певец AKMAL' назвал «занудами» в российском шоу-бизнесе.

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