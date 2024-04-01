Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 11 0

Платежи и вывод денег будут проводиться с помощью блокчейна TON.

Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Разработчики мессенджера Telegram запустили монетизацию для владельцев каналов с аудиторией от одной тысячи подписчиков. Об этом представители компании сообщили в официальном блоге. Заработки согласно программе авторы смогут выводить без комиссии. Эти деньги также можно будет использовать для оплаты рекламных объявлений в мессенджере, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.

«Каналы в Telegram собирают более одного триллиона просмотров ежемесячно. С этого дня владельцы публичных каналов с тысячей и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения», — сказано в заявлении.

Отмечается, что платить за рекламу и выводить средства, начисленные аккаунту, пользователи мессенджера будут с помощью блокчейна TON. В ближайшие недели вывод вознаграждений станет доступен владельцам каналов на платформе Fragment.

В феврале создатель мессенджера Павел Дуров объявил, что владельцы каналов начнут получать деньги за рекламу на платформе, и эта опция официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Telegram заблокировал тысячи аккаунтов после теракта в «Крокус Сити Холле».

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