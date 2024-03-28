Telegram заблокировал тысячи аккаунтов после теракта в «Крокус Сити Холле»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 43 0

Мессенджер — не место для спам-рассылок и призывов к насилию, подчеркнул Павел Дуров.

Telegram заблокировал тысячи аккаунтов после теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Мессенджер Telegram начал активно бороться с сообщениями, которые содержат призывы к терактам и насилию. Об этом заявил основатель компании Павел Дуров.

«Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность», — написал он в личном блоге.

Десятки тысяч попыток отправить неприемлемые сообщения были пресечены. А пользователи, которые их посылали, были навсегда заблокированы.

Пользователи из России, Украины и Белоруссии с 1 апреля смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Telegram также внедрит решения на основе ИИ для более эффективной фильтрации спама, подытожил Дуров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков заявил об опасности попадания нейросетей в руки террористов.

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