Telegram заблокировал тысячи аккаунтов после теракта в «Крокус Сити Холле»

Мессенджер — не место для спам-рассылок и призывов к насилию, подчеркнул Павел Дуров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев
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Мессенджер Telegram начал активно бороться с сообщениями, которые содержат призывы к терактам и насилию. Об этом заявил основатель компании Павел Дуров.
«Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность», — написал он в личном блоге.
Десятки тысяч попыток отправить неприемлемые сообщения были пресечены. А пользователи, которые их посылали, были навсегда заблокированы.
Пользователи из России, Украины и Белоруссии с 1 апреля смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Telegram также внедрит решения на основе ИИ для более эффективной фильтрации спама, подытожил Дуров.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков заявил об опасности попадания нейросетей в руки террористов.
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