Удалили грыжу: как Биньямин Нетаньяху перенес операцию

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

Премьеру Израиля Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи

Удалили грыжу: как Биньямин Нетаньяху перенес операцию

Фото: Reuters / ABIR SULTAN POOL

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Канцелярия премьера Израиля рассказала о самочувствии главы правительства страны.

Биньямину Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи. По данным канцелярии премьер-министра Израиля, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Отмечается, что Нетаньяху находится в полном сознании, чувствует себя хорошо и уже переведен в послеоперационную палату, передает ТАСС.

Прежде сообщалось, что операция проводилась под полным наркозом. Грыжу у премьера обнаружили несколькими днями ранее во время планового осмотра у врача.

Обязанности премьер-министра временно исполняет заместитель Нетаньяху — министр юстиции Ярив Левин.

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