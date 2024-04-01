Удалили грыжу: как Биньямин Нетаньяху перенес операцию

Премьеру Израиля Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи
Фото: Reuters / ABIR SULTAN POOL
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Канцелярия премьера Израиля рассказала о самочувствии главы правительства страны.
Биньямину Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи. По данным канцелярии премьер-министра Израиля, хирургическое вмешательство прошло успешно.
Отмечается, что Нетаньяху находится в полном сознании, чувствует себя хорошо и уже переведен в послеоперационную палату, передает ТАСС.
Прежде сообщалось, что операция проводилась под полным наркозом. Грыжу у премьера обнаружили несколькими днями ранее во время планового осмотра у врача.
Обязанности премьер-министра временно исполняет заместитель Нетаньяху — министр юстиции Ярив Левин.
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