Секрет молодости: как Лариса Лужина сохраняет бодрость тела и духа в 85 лет

Актриса в преклонном возрасте по-прежнему красива и настолько активна, что может дать фору своим внукам.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, недавно отметившая 85-й день рождения, удивляет активностью и позитивным настроем. В интервью журналистам федерального канала она раскрыла секрет сохранения молодости в любом возрасте. Месяц назад она заставила поклонников побеспокоиться, ей диагностировали мерцательную аритмию. Но сегодня она уже опять на ногах, бодра и полна сил.

На юбилее Ларису Лужину поздравляли знаменитые коллеги — Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Максим Аверин и другие. А когда-то в кинозвезду был влюблен сам Владимир Высоцкий. Именно ей поэт посвятил песню «Она была в Париже». Красивая история не сложилась, актриса и без того была замужем четырежды и купалась во внимании мужчин. В преклонных годах Лужина продолжает восхищать.

Народная артистка гастролирует, участвует в профессиональных мероприятиях и фестивалях, поддерживает российских бойцов в зоне спецоперации, проводит время с сыном и его детьми. Чтобы и внешне соответствовать молодости души Лужина даже хотела сделать круговую подтяжку лица, но не решилась. Побоялась, что после операции на сердце новое хирургическое вмешательство может быть опасно. По словам наследника звезды Павла, за ней буквально не угнаться, даже троим внукам она с легкостью дать фору.

«Надо просто любить жизнь и побольше улыбаться. Я шла по улице Тверской, там витрина, я так посмотрела в нее: идет какая-то баба мрачная. А потом подумала: так это же я иду! Заулыбалась, и сразу по-другому все пошло», — делится секретом Лариса Лужина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему народную артистку пришлось заставлять праздновать юбилей.