В России начался весенний призыв в армию. Срок военной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Призывная кампания продлится до 15 июля.

Как ожидается, ряды армейцев пополнят более 150 тысяч новобранцев. В Минобороны заверили — они не будут проходить службу в новых регионах и участвовать в спецоперации.

С начала 2024 года призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет. При этом минимальный возраст остается на уровне 18 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Генштаб России отправил в запас граждан, состоявших на воинском учете и достигших 27 лет до 1 января 2024 года.