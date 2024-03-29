Генштаб отправил в запас достигших 27-летия до 2024 года призывников

Сняты с учета и отправлены в запас граждане, которые состояли на воинском учете и достигли 27 лет до 1 января 2024 года. Об этом «Красной звезде» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Что касается вопроса о призыве на военную службу граждан, достигших 27-летнего возраста, все призывники, состоявшие на воинском учете и достигшие 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были в установленном порядке военными комиссариатами сняты с воинского учета призывников и переданы в запас», — сказал военный.

Он напомнил, что с 1 января верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет. Это связано это с тем, что среди граждан, которых военкоматы ежегодно снимали с воинского учета призывников в связи с достижением 27-летнего возраста, около 60% составляли те, кто не прошел военную службу по причине получения образования.

А многие из них желали пройти военную службу по призыву. Отныне данная возможность у них появилась, подчеркнул Бурдинский.

С начала 2024 года призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет. При этом минимальный возраст останется на уровне 18 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что к участию в СВО не будут привлечены призванные в армию в ходе весенней кампании, которая пройдет с 1 по 15 апреля.

Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, напомнил генерал. Отправка в войска со сборных пунктов начнется 15 апреля.