В России стартовал сезон клубники: за сколько можно будет купить ягоду

Лакомство поступит на прилавки из других стран.

Сегодня в России официально стартует сезон продажи клубники. Первые ягоды везут из Турции, чуть позже появятся египетские. На рынках уже вовсю идет торговля. Средняя цена — около 500 рублей за килограмм и в магазинах.

На таможне проверяют каждую партию, которую пропускают через границу, но врачи все равно рекомендуют дождаться нашего урожая.

«Производители добавляют избыточное количество пестицидов и химикатов. Удобрения используются фосфорные, калийные. Добавляют микроэлементы в почву, чтобы клубника плодоносила как можно больше. Это все несет за собой риски отравлений», — объясняет врач-диетолог и нутрициолог Екатерина Килипко.

Для российских ягод даже из южных регионов пока еще слишком рано. Купить нашу клубнику можно будет не раньше мая. Зато обещают, что она будет вкуснее и полезнее. Расстояние от поля до прилавка меньше, а значит проконтролировать качество проще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приготовить вкуснейшее клубничное желе.