Вместо варенья: рецепт вкуснейшего клубничного желе

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 40 0

Удивите своих гостей оригинальным блюдом.

Вместо варенья: рецепт вкуснейшего клубничного желе

Фото: © РИА Новости / Вольдемар Мааск

В зимнее время года часто хочется побаловать себя сладким десертом. В ход обычно идет заготовленное с лета варенье.

Но что, если попробовать нечто новенькое? Клубничное желе с желатином — отличная идея. Попробуйте удивить близких легким и необычным блюдом, сообщает издание utro.ru.

Ингредиенты:

· Замороженная клубника (200 граммов);

· Сахар (80 граммов);

· Желатин (15 граммов);

· Щепотка лимонной кислоты;

· Вода (400 миллилитров).

Способ приготовления:

· Еще нерастаявшую клубнику высыпать в тару с водой комнатной температуры и довести до кипения;

· Процедить ягодный бульон;

· В получившуюся жидкость насыпать сахар и желатин. Все неторопливо размешать;

· Добавить лимонную кислоту;

· Ягоды распределить в маленькие контейнеры или пиалочки. После чего залить в них ягодный бульон;

· Остудить желе до комнатной температуры и убрать в холодильник на три-четыре часа.

Самое трудное — не съесть чуть теплое желе, не дав ему застыть. Если вы выдержите испытание, то получите нежный десерт, который можно украсить другими ягодами или мятой.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучший рецепт пирога для всей семьи.

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Вместо варенья: рецепт вкуснейшего клубничного желе

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