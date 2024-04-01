«Выстрел в ногу»: на Западе признали укрепление экономики РФ вопреки санкциям

|
Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Daily Mail: экономика России укрепляется вопреки санкциям Запада

«Выстрел в ногу»: на Западе признали укрепление экономики РФ вопреки санкциям

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Европа вводила ограничения против нашей страны, но в итоге сама ослабла, считают эксперты.

Экономика России укрепляется, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Усилия стран Запада по заморозке активов, исключению российских банков из мировых платежных систем и прекращению торговли лишь толкнули Россию к укреплению связей с другими международными партнерами, в том числе с Китаем и Ираном», — говорится в материале.

Тем временем Европа слабеет и становится все более зависимой от Соединенных Штатов. Как объяснил профессор международных отношений в колледже Гамильтона Алан Кафруни, отказ Евросоюза от российской нефти и газа привел только к нанесению ущерба собственной экономике.

Также специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм назвала антироссийские санкции «выстрелом в ногу» Европы, ведь эти рестрикции увеличили самостоятельность РФ. При этом эксперт считает мифом изоляцию нашей страны.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали свою роковую ошибку в борьбе с Россией.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:31
Правда или мем? С 1 апреля начался период ретроградного Меркурия
11:15
Без шансов! Почему горняков на руднике «Пионер» больше спасать не будут
11:05
Явление Эль-Ниньо: россиян предупредили о жарком лете в 2024 году
11:02
Высшая коллегия судей выдвинула кандидатуру на пост главы Верховного суда России
10:45
«У тебя теперь экономия»: друзья Костомарова шутят над ним после ампутации
10:29
«Выстрел в ногу»: на Западе признали укрепление экономики РФ вопреки санкциям

Сейчас читают

Тревожный сигнал с небес: разный график воскресения Христа
Сохранить лицо: от каких косметологических процедур лучше отказаться весной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок