«Украина в качестве жертвы»: в США признали свою роковую ошибку в борьбе с Россией

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 94 0

Профессор Бреннер: США совершили ошибку, пытаясь сломить Россию через Украину

«Украина в качестве жертвы»: в США признали свою роковую ошибку в борьбе с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

СМИ и ведущие аналитики Соединенных Штатов начинают вслух говорить о том, что в РФ не является секретом. О чем именно идет речь?

Роковая ошибка США и стран Запада в том, что они попытались сломить Россию при помощи Украины. С таким мнением выступил специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер.

«Это была фундаментальная геостратегическая ошибка, имевшая разрушительные последствия: циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, использованных в качестве пушечного мяса, и фактически уничтожение страны во имя ослабления Москвы», — сказал эксперт в беседе с Asia Times.

Бреннер добавил, что проигрыш Украины влечет за собой куда более серьезные последствия, нежели поражение на поле боя. И речь идет не столько о киевском режиме, который, вероятно, просто перестанет существовать, сколько разбитые в пух и прах ожидания Соединенных Штатов и Запада об изоляции и разрушении России.

«Запад бросил в эту кампанию все, что у них есть: свой запас современного оружия, корпус советников, десятки миллиардов долларов, драконовский набор экономических санкций, призванных поставить российскую экономику на колени, и неустанный проект, направленный на изоляцию Россия и подрыв позиций Путина. Оно позорно провалилось по всем пунктам», — заявил профессор.

При этом Бреннер указал на тот факт, что сегодня Россия «значительно сильнее во всех измерениях», чем была до начала СВО, а Владимир Путин вместо изоляции получил симпатии почти всего мира за пределами коллективного Запада.

Также эксперт напомнил, что объединение Москвы и Пекина считается равным соперником коллективному Западу, что весьма плохая новость для последнего.

Специальная военная операция России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвал СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, усилил антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Японии предрекли исчезновение Украины как государства.

Тема:
Спецоперация
29 мар
Дуэль украинского и российского дронов в зоне СВО попала на видео
29 мар
Гладков сообщил о попадании беспилотника ВСУ в многоквартирный дом в Белгороде
29 мар
«Реальный риск»: в Японии предрекли исчезновение Украины как государства
29 мар
По всей линии фронта: ВСУ предупредили о новом наступлении российских войск
29 мар
«Согласно уставу»: в ФРГ оценили последствия ударов ВС РФ по силам НАТО на Украине
29 мар
Российские войска «Кинжалами» нанесли удар по объектам энергетики Украины
29 мар
«Кем-то выдуманы»: Песков про заявления Кулебы о правилах переговоров РФ и Украины
29 мар
«Близки к панике»: ВСУ начали возводить новые линии укрепления в Запорожской области
29 мар
Паника в Киеве: ВСУ боятся возможного наступления российских войск
29 мар
«Я не преувеличиваю»: в Европе заявили о начале довоенной эпохи, как перед Второй мировой
+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.37
0.11 99.53
-0.18
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Последние новости

20:31
Зеленский назначил Данилова на новую должность после отставки из СНБО
20:27
Дуэль украинского и российского дронов в зоне СВО попала на видео
20:13
«Остались детки»: что известно о погибших в «Крокусе» сестрах Макарских
19:55
Причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow украинца задержали
19:49
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
19:46
Месть за цветные революции: как Латинская Америка «кошмарит» Вашингтон

Сейчас читают

Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
Извращенная пиар-кампания: кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок