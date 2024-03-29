СМИ и ведущие аналитики Соединенных Штатов начинают вслух говорить о том, что в РФ не является секретом. О чем именно идет речь?

Роковая ошибка США и стран Запада в том, что они попытались сломить Россию при помощи Украины. С таким мнением выступил специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер.

«Это была фундаментальная геостратегическая ошибка, имевшая разрушительные последствия: циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, использованных в качестве пушечного мяса, и фактически уничтожение страны во имя ослабления Москвы», — сказал эксперт в беседе с Asia Times.

Бреннер добавил, что проигрыш Украины влечет за собой куда более серьезные последствия, нежели поражение на поле боя. И речь идет не столько о киевском режиме, который, вероятно, просто перестанет существовать, сколько разбитые в пух и прах ожидания Соединенных Штатов и Запада об изоляции и разрушении России.

«Запад бросил в эту кампанию все, что у них есть: свой запас современного оружия, корпус советников, десятки миллиардов долларов, драконовский набор экономических санкций, призванных поставить российскую экономику на колени, и неустанный проект, направленный на изоляцию Россия и подрыв позиций Путина. Оно позорно провалилось по всем пунктам», — заявил профессор.

При этом Бреннер указал на тот факт, что сегодня Россия «значительно сильнее во всех измерениях», чем была до начала СВО, а Владимир Путин вместо изоляции получил симпатии почти всего мира за пределами коллективного Запада.

Также эксперт напомнил, что объединение Москвы и Пекина считается равным соперником коллективному Западу, что весьма плохая новость для последнего.

Специальная военная операция России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвал СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, усилил антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Японии предрекли исчезновение Украины как государства.