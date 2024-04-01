«У тебя теперь экономия»: друзья Костомарова шутят над ним после ампутации

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 27 0

Костомаров рассказал, как над ним стали шутить после ампутации конечностей

«У тебя теперь экономия»: друзья Костомарова шутят над ним после ампутации

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Спортсмен признался, что пережить личностный кризис ему помог юмор.

Чтобы смириться с новыми реалиями, фигурист Роман Костомаров, пережив ампутацию конечностей из-за осложнений от пневмонии, научился смотреть на свой новый образ жизни. Об этом спортсмен рассказал во время одного из недавних интервью.

«Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может», — поделился спортсмен.

Роман Костомаров добавил, что друзья и близкие тоже его поддерживают, по-доброму иронизируя над ним. Иногда даже черный юмор поднимает настроение, поделился спортсмен.

«Самая жесткая шутка: «У тебя теперь экономия, если умрешь, гроб маленький будет“», — признался фигурист.

В начале 2023 года фигурист попал в больницу после выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион оказался в реанимации с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких.

Тогда же чемпиона перевезли в больницу в Коммунарке, где несколько месяцев он находился на ИВЛ. Сами медики, буквально вытащившие Костомарова с того света, признавались, что это уникальный случай исцеления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новое достижение Костомарова на льду произвело фурор. Фигурист в очередной раз продемонстрировал поклонникам стальную волю и стремление вернуться к привычной жизни.

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