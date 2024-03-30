«Только вперед!» — новое достижение Костомарова на льду произвело фурор

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 58 0

Роман Костомаров показал на видео процесс тренировки перед выступлением в Минске

«Только вперед!» — новое достижение Костомарова на льду произвело фурор

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Telegram / Роман Костомаров / kostomarovroman; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Фигурист в очередной раз продемонстрировал поклонникам стальную волю и стремление вернуться к привычной жизни.

С момента выписки из больницы олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова прошло несколько месяцев. С тех пор фигурист успел вновь вернуться в спортзал, освоить управление авто и даже вернулся на лед. Все последнее время поклонники ждали только одного — вернется ли спортсмена на лед, как обещала ранее его жена, олимпийская чемпионка Оксана Домнина.

Судя по всему, и сам спортсмен ждет — не дождется возможности проверить свою силу воли на коньках. Чтобы не ударить в грязь лицом, спортсмен встал на коньки прямо на протезах в преддверии выступления в Минске, а результатами тренировки поделился в Telegram-канале.

«Треним, улучшаю свое нынешнее катание», — сопроводил видео он лаконичной подписью.

Восхищенные выдержкой фигуриста подписчики не смогли сдержать восторгов и буквально забросали спортсмена подбадривающими комментариями.

«Рома, такой труженик, пахарь. Сил и здоровья преодолеть все препятствия!»;

«Роман, ты супер!!! Здоровья тебе и твоей семье!!!»;

«Это такой пример и такое вдохновение для всех нас! Только вперед! Сил Вам — физических и душевных!» — поддерживают поклонники спортсмена.

В начале 2023 года фигурист попал в больницу после выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион оказался в реанимации с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких.

В какой-то момент состояние Костомарова ухудшилось настолько, что спортсмен впал в кому. На фоне первичной инфекции у фигуриста начал развиваться сепсис.

Тогда же чемпиона перевезли в больницу в Коммунарке, где несколько месяцев он находился на ИВЛ. Сами медики, буквально вытащившие Костомарова с того света, признавались, что это уникальный случай исцеления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров рассказал о желании вернуться в ледовые шоу.

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
92.37
0.11 99.53
-0.18
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 апреля

Последние новости

19:36
Болезни, скандалы и одиночество: как сейчас живут советские звезды Фатеева, Федосеева-Шукшина и Семина
19:19
«Мы связаны с предками»: что такое родология и как с ее помощью изменить судьбу
19:14
Замарал руки: протестующие сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке
19:07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 апреля
18:58
В Сербии подняли истребители МиГ-29 на перехват неопознанного самолета
18:56
Воздух из Африки подарит москвичам майское тепло

Сейчас читают

Шахта стала ловушкой для 13 горняков: кто ответит за страшное ЧП на руднике «Пионер»
Каждый день — за счастье: королевский эксперт назвал точный диагноз Кейт Миддлтон
«Очередное доказательство»: как фармкомпании Запада выбрали Украину для бесчеловечных опытов над людьми
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок