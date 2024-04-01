«Время переобуваться!» — москвичам рекомендовали сменить резину авто на летнюю

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

Дептранс Москвы рекомендовал сменить резину на летнюю из-за теплой погоды

«Время переобуваться!» — москвичам рекомендовали сменить резину авто на летнюю

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Погода

В столице установилась теплая погода. Температура не опускается до нуля даже ночью.

Жителям Москвы рекомендовали заняться переобувкой своих автомобилей. В городе установилась теплая погода, что позволяет сменить резину, говорится в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Время переобуваться! В Москве тепло — столбик термометра не опускается до нуля даже ночью. Значит, пора менять резину на летнюю», — говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что дорожный патруль ЦОДД уже начал менять резину своих на автомобилях.

Водителям напомнили, что это необходимо, поскольку у зимней резины в теплое время года ухудшается сцепление с дорогой, она становится мягкой. Водителю сложнее тормозить, а также увеличивается износ — быстро стирается протектор.

По прогнозам синоптиков, в Москве в понедельник, 1 апреля, ожидается температурный рекорд. Столбики термометров могут подняться до плюс 19-21 градуса, что выше значений 1983 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лето 2024-го может оказаться гораздо жарче, чем было в прошлом году.

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