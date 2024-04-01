Явление Эль-Ниньо: россиян предупредили о жарком лете в 2024 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Климатолог Кисилев: 2024 год может оказаться жарче 2023-го

Явление Эль-Ниньо: россиян предупредили о жарком лете в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Тема:
Погода

Когда закончится теплая фаза этого погодного феномена?

Лето 2024-го может оказаться гораздо жарче, чем было в прошлом году. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев в беседе с РБК.

«Предыдущее сильное Эль-Ниньо было как раз в 2016 году. В 2023 году мы имели следующее сильное Эль-Ниньо, которое закончится, как предполагается, к середине текущего года. Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год, то есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый», — сказал он.

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Кисилев добавил, что увеличение температуры может привести к повышению уровня мирового океана. Это станет причиной затопления низинных территорий.

Заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский рассказал, что новый температурный рекорд может произойти в 2024 году. При этом теплая фаза Эль-Ниньо в Тихом океане уже заканчивается. Есть вероятность, что в 2025-м будет прохладнее.

Еще в феврале сообщалось, что лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории. Синоптики спрогнозировали аномальные температурные показатели в июне во многих наших регионах. Причиной они назвали Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Прогнозировалось, что Эль-Ниньо повлияет не только на погоду на территории России, но и станет причиной многих природных аномалий по всему миру, в том числе, в США, Индонезии, Индии и Африке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли москвичам ждать весну на следующей неделе.

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