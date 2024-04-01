Пронесло? Новый астероид пролетел очень близко с Землей

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 49 0

Астроном Борисов открыл новый пролетевший рядом с Землей астероид

Пронесло? Новый астероид пролетел очень близко с Землей

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Небесное тело могло повредить спутники.

Астроном из Крыма, первооткрыватель первой межзвездной кометы Геннадий Борисов открыл новый астероид, который пролетел рядом с Землей около 19:00 часов по московскому времени в воскресенье, 31 марта. От Земли небесное тело пролетело на расстоянии всего в 28-30 тысяч километров, рассказывают РИА Новости.

Ученый отметил, что гравитация Земли обязательно изменит орбиту астероида. Теоретически астероид мог повредить геостационарные спутники, в том числе те, с помощью которых осуществляется работа спутникового ТВ.

В 2019 году Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету. Она получила имя 2I/Borisov. Также астроном открыл несколько других комет и астероидов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с 1 апреля начался период ретроградного Меркурия.

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