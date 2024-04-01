Пассажирский поезд снес автобус под Ярославлем, есть погибшие

ДТП произошло прямо на железной дороге.

В Ярославской области скорый пассажирский поезд сообщением Архангельск — Москва снес автобус ПАЗ. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Берендеево. Рейсовый автобус следовал по маршруту из Переславля-Залесского в Бектышево, когда на его пути оказался автобус с людьми.

Глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий в беседе с ТАСС сообщил, что в результате ДТП погибли семь человек. Однако позднее пресс-служба МЧС России в Telegram-канале передала, что число жертв возросло до восьми. В настоящее время на месте работают спасатели и психологи, а также 24 человека личного состава ведомства и семь единиц техники.

Пресс-служба Северной железной дороги сообщает, что среди жертв ДТП — водитель и семь пассажиров автобуса. Машинист поезда также получил травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курский автобус без тормозов чуть не убил сразу 10 человек. Транспортное средство на полном ходу влетело сразу в шесть машин. Люди чудом не погибли.