Над Белгородской областью уничтожили еще 19 снарядов РСЗО Vampire

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 15 0

Об отражении атаки ВСУ сообщили в Минобороны РФ.

Над Белгородской областью уничтожили еще 19 снарядов РСЗО Vampire

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка атаки ВСУ была успешно отражена около 18:30 по московскому времени.

Киевский режим днем 1 апреля также пытался совершить террористическую атаку. Средства ПВО сбили над Белгородской областью в районе 16:00 еще 17 снарядов РСЗО Vampire.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода.

Тема:
Спецоперация
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