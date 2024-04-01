Над Белгородской областью уничтожили еще 19 снарядов РСЗО Vampire

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка атаки ВСУ была успешно отражена около 18:30 по московскому времени.

Киевский режим днем 1 апреля также пытался совершить террористическую атаку. Средства ПВО сбили над Белгородской областью в районе 16:00 еще 17 снарядов РСЗО Vampire.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода.