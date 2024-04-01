Девять человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ города пострадали девять человек. Как сообщили в Минобороны, над Белгородской областью средства ПВО сбили 17 реактивных снарядов ВСУ. Боевики применили реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства.

Сейчас в регионе объявлена ракетная опасность. Очевидцы сообщают, что украинские снаряды попали в крышу многоэтажки и на парковку перед кинотеатром.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Курской области пострадала в результате обстрела ВСУ. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, поселок Теткино подвергся обстрелу с украинской стороны.