Девять человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

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Российские ПВО сбили 17 вражеских снарядов над регионом.

Фото, видео: © РИА Новости /Антон Вергун; 5-tv.ru

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ города пострадали девять человек. Как сообщили в Минобороны, над Белгородской областью средства ПВО сбили 17 реактивных снарядов ВСУ. Боевики применили реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства.

Сейчас в регионе объявлена ракетная опасность. Очевидцы сообщают, что украинские снаряды попали в крышу многоэтажки и на парковку перед кинотеатром.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Курской области пострадала в результате обстрела ВСУ. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, поселок Теткино подвергся обстрелу с украинской стороны.

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