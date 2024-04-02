«Здравствуйте, это мошенник»: в «Тинькофф» рассказали о новом способе обмана клиентов

Банк поделился реальной историей клиента, которого обманули аферисты на полтора миллиона рублей.

Мошенники разработали новый сценарий обмана пользователей «Тинькофф банка». Способ совмещает в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов. Парадоксом является то, что в начале мошенники сознаются в том, что они аферисты.

Клиенту звонят якобы сотрудники сотового оператора и сообщают, что заканчивается договор на услуги связи. И для того, чтобы его продлить, нужно назвать код из СМС. После этого клиенту открыто заявляют, что его обманули. Так напуганный и обманутый человек дальше с легкостью ответит на следующие звонки липовых сотрудников полиции, Госуслуг или Финмониторинга, передает «Тинькофф Защита».

Звонящие уверяют клиента, что накажут мошенников, но на самом деле заставляют человека собственноручно положить деньги на счет мошенников через банкомат.

Количество атак по такому сценарию за последние месяцы выросло в три с половиной раза. Есть реальный случай, когда клиент «Тинькофф» потерял полтора миллиона рублей из-за мошенников.

Тройной обман

Клиенту Ивану вечером поступил звонок от якобы сотрудника «Тинькофф Мобайла». Сотрудник сообщил, что у Ивана заканчивается договор на обслуживание. Чтобы его продлить нужно продиктовать код СМС, что потенциальная жертва и сделал. После этого ему прямым текстом сказали, что это мошенники и личный кабинет мужчины на Госуслугах у них.

«На самом деле ни один оператор связи не станет звонить для продления договора и тем более запрашивать код из СМС. Договоры на услуги связи бессрочные и не требуют пролонгации», — комментирует ситуацию представитель «Тинькофф Мобайла».

После этого Ивану позвонили с другого незнакомого номера, где уже человек представился сотрудником Госуслуг. Он сообщил, что увидел подозрительную активность в личном кабинете, и предупредил, что переведет Ивана на сотрудника финмониторинга.

Сотрудник финмониторинга предложил помощь, но для этого нужно было загрузить премиальный антивирус Kaspersky.

«Мошенники под разными предлогами просят установить программу удаленного доступа, которая позволяет видеть все, что происходит на экране мобильного телефона. <…> Злоумышленники используют такие программы, чтобы увидеть, сколько у человека денег на счету. Это помогает им сильнее втереться в доверие — ведь такой информацией, по мнению взволнованных жертв, могут владеть только люди с высоким уровнем доступа: сотрудники спецслужб, банков», — сообщает Олег Замиралов, заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности «Тинькофф».

Иван установил антивирус и после этого незнакомцы попросили его зайти в приложение банка. А затем и вовсе помочь с поимкой недобросовестных работников банков, которые помогают мошенникам.

Его предупредили о звонке сотрудника полиции, а также об уголовной ответственности, если Иван не будет следовать инструкциям.

После этого сотрудник попросил сделать операции по продаже и переводу активов с инвестиционного счета на расчетный, чтобы зафиксировать факт мошенничества со стороны банка.

Ивану вызвали такси, предложили проехать к банкоматам. И якобы полицейский по телефону сообщил, что надо снять деньги и перевести их на счет в Росбанк.

После этого с клиентом связался настоящий сотрудник «Тинькофф» и сообщил о подозрительных операциях. Иван понял, что не может снять деньги по QR-коду в банкомате.

Он потерял полтора миллиона рублей. Но благодаря тому, что у него была подключена услуга «Защитим или вернем деньги», банк возместил ущерб. Иван очень рад этому, ведь эти деньги — год его усилий на работе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мошенники придумали новую схему обмана россиян.