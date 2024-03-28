«Вас беспокоят из налоговой»: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Как не попасть на уловки злоумышленников?

Мошенники придумали новую схему кражи данных банковских карт — теперь они притворяются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом предупреждает Центробанк России.

По информации ЦБ РФ, злоумышленники отправляют письма на электронную почту от имени представителя налоговой службы и просят заполнить декларацию о доходах, прописав, в том числе, личные данные и реквизиты банковской карты якобы для идентификации гражданина.

Специалисты призывают не реагировать на такие письма, и, тем более, не переходить по ссылкам и заполнять какие бы то ни было анкеты.

«Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн», — напоминают в Центробанке РФ, подчеркивая, что декларации подаются после самостоятельного заполнения с января по май.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что мошенники прикидываются сотрудниками банков в аэропортах.