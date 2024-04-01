«Есть некоторая возможность»: Маск оценил риск гибели человечества из-за ИИ

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Илон Маск: ИИ может привести к гибели человечества с вероятностью 10-20%

«Есть некоторая возможность»: Маск оценил риск гибели человечества из-за ИИ

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американский миллиардер все же уверен, что развитием технологий все же стоит заниматься, несмотря на все сопутствующие угрозы.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) с вероятностью от 10 до 20% может привести к гибели человечества. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в ходе семинара «Великие дебаты об ИИ» в США.

«Думаю, есть некоторая возможность, что искусственный интеллект уничтожит человечество. Я, пожалуй, соглашусь с британско-канадским ученым, изучающим ИИ Джеффри Хинтоном, что она составляет 10 или 20%, или около того», — цитирует его издание Business Insider.

При этом Маск отметил, что и дальше необходимо заниматься развитием технологий, потому что они привнесут в жизнь человечества намного больше положительного. Позитивное в данном вопросе превысит негативные последствия, уверен предприниматель. Кроме того, Маск недавно заявлял, что ИИ уже к 2029 году станет умнее всего человечества.

Однако не все согласны с предположением миллиардера об уничтожении человечества из-за ИИ в 20%. Так, по мнению исследователя информационной безопасности в сфере ИИ Романа Ямпольского, вероятность гибели человечества из-за нейросети составляет 99,999999%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько обойдется создание суперкомпьютера для ИИ.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.29
-0.08 99.57
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:50
Жена горняка, попавшего на руднике «Пионер» под завал: «Невозможно было их спасти»
23:31
«Запад будет против»: исключит ли Россия «Талибан»* из списка террористов
23:17
«Есть некоторая возможность»: Маск оценил риск гибели человечества из-за ИИ
23:01
Иран подтвердил гибель двух военных советников при ударе израильских ВВС
22:48
Разбивают позиции врага: ВС РФ расширяют зону присутствия на подступах к Донецку
22:34
Задержан главный инженер рудника «Пионер» в Амурской области

Сейчас читают

Тревожный сигнал с небес: разный график воскресения Христа
«Готовится покушение»: Симоньян объяснила новые обвинения Киева против нее
«Это неправда»: соседи Либерж Кпадону раскрыли новые подробности смерти звезды
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок