Режим воздушной опасности введен в Липецкой области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Губернатор региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

На территории Липецкой области временно введен режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вблизи границ Липецкой области замечены беспилотники. В настоящее время все силы и средства приведены в повышенную готовность.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима „Воздушная опасность“ не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — успокоил граждан Артамонов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Белгородской областью уничтожили еще 19 снарядов РСЗО Vampire.

Тема:
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