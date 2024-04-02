Режим воздушной опасности введен в Липецкой области

Губернатор региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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На территории Липецкой области временно введен режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вблизи границ Липецкой области замечены беспилотники. В настоящее время все силы и средства приведены в повышенную готовность.
«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима „Воздушная опасность“ не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — успокоил граждан Артамонов.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Белгородской областью уничтожили еще 19 снарядов РСЗО Vampire.
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