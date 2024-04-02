Режим воздушной опасности введен в Липецкой области

На территории Липецкой области временно введен режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вблизи границ Липецкой области замечены беспилотники. В настоящее время все силы и средства приведены в повышенную готовность.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима „Воздушная опасность“ не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — успокоил граждан Артамонов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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