Не только молочка: какие продукты богаты кальцием

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Ортопед Семиченков: белокочанная капуста и морковь богаты кальцием

Не только молочка: какие продукты богаты кальцием

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Чтобы кости были крепкими, а нервы стальными — необязательно есть один творог с утра до вечера.

Достаточное количество кальция положительно влияет не только на кости и зубы, но и на сердечно-сосудистую, нервную системы, работу мышц. В беседе с изданием aif.ru ортопед и травматолог Павел Семиченков рассказал, в каких продуктах содержится больше всего этого важного для организма минерала.

Так, много кальция содержится в молочных продуктах (порядка 27-30%), а также рыбных консервах, орехах и семенах (около 20%), зернах бобовых культур и сыре тофу.

Гречневая крупа тоже богата кальцием. В списке также репчатый лук, белокочанная капуста, морковь, укроп, петрушка, листья салата, малина, киви, мандарины, смородина, земляника, финики, виноград, сухофрукты и высушенные ягоды.

Однако употреблять все эти продукты необходимо правильно. К примеру, если каждый день на завтрак есть сырники, то организм не усвоит кальций, так как он был подвержен температурной обработке. Лучше всего, по мнению врача, отдавать предпочтение сырому деревенскому коровьему или козьему молоку. И не стоит забывать, что пищевой рацион должен быть максимально разнообразным. Ведь организм нуждается не только в кальции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие комбинации полезных продуктов вредят здоровью.

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