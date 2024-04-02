Немедленное вмешательство: когда пришло время бежать к офтальмологу

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Офтальмолог Миргородская: при снижении остроты зрения срочно идите к врачу

Немедленное вмешательство: когда пришло время бежать к офтальмологу

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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К примеру, если перед глазами ползают «червячки», пришло время посетить врача. Что происходит с вашим зрением на самом деле?

Некоторые заболевания глаз требуют немедленного вмешательства специалиста. Врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала изданию Газета.ру, при каких симптомах надо срочно бежать к доктору.

Нужно идти к врачу, если человек частично или полностью потерял зрение, и это произошло неожиданно, то это говорит об отслойке сетчатки и нарушениях в зрительном нерве. При появление затемненного участка тоже нужно посетить специалиста.

«Важно понимать, что снижение остроты зрения вдаль и/или вблизи, а также случаи, когда свои очки перестали подходить, могут указывать на такое опасное заболевание, как катаракта. А боль в глазах/висках/надбровной дуге — на глаукому. Кроме того, довольно опасным симптомом является ощущение усталости глаз, который может указывать как на глаукому и катаракту, так и спазм аккомодации, и синдром сухого глаза», — объяснила офтальмолог.

Также если перед лицом появляются ползающие червячки или кляксы, то это говорит о прогрессирующей периферической ретинальной дегенерацией сетчатки. Проще говоря может скорой произойти отслойка сетчатки.

Врач объяснила, что искривление прямых линий и углов может быть связано с заболеванием модулярной дегенерации.

Миргородская посоветовала идти к врачу, если хоть один из перечисленных симптомов совпал.

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