Стрельба произошла в одной из школ Финляндии, есть пострадавшие

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Евгения Романова
Евгения Романова 95 0

Финская полиция: три человека пострадали при стрельбе в школе

Стрельба произошла в одной из школ Финляндии, есть пострадавшие

Фото: www.globallookpress.com

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По данным правоохранителей, все участники инцидента — несовершеннолетние.

Стрельба произошла в школе в финском городе Вантаа, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции Финляндии.

Полиция получила сигнал о стрельбе примерно в 09:08 (сходится с московским временем), сотрудники немедленно выехали на место.

«Все участники инцидента со стрельбой являются несовершеннолетними. По данным полиции, есть трое пострадавших», — говорится в сообщении.

В результате правоохранители задержали подозреваемого. Они продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека получили ранения и еще три скончались при стрельбе в торговом центре в Бангкоке.

Инцидент произошел в столичном ТЦ под названием Siam Paragon. Он расположен в самом центре города. После сообщений об оглушительных хлопках магазин был закрыт для посетителей.

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Стрельба произошла в одной из школ Финляндии, есть пострадавшие

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