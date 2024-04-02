Стрельба произошла в одной из школ Финляндии, есть пострадавшие
Финская полиция: три человека пострадали при стрельбе в школе
Фото: www.globallookpress.com
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По данным правоохранителей, все участники инцидента — несовершеннолетние.
Стрельба произошла в школе в финском городе Вантаа, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции Финляндии.
Полиция получила сигнал о стрельбе примерно в 09:08 (сходится с московским временем), сотрудники немедленно выехали на место.
«Все участники инцидента со стрельбой являются несовершеннолетними. По данным полиции, есть трое пострадавших», — говорится в сообщении.
В результате правоохранители задержали подозреваемого. Они продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека получили ранения и еще три скончались при стрельбе в торговом центре в Бангкоке.
Инцидент произошел в столичном ТЦ под названием Siam Paragon. Он расположен в самом центре города. После сообщений об оглушительных хлопках магазин был закрыт для посетителей.
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