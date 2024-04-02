Главнокомандующим ВМФ России назначен адмирал Моисеев

Главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России назначен адмирал Александр Моисеев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Минобороны.

Моисеев родился 16 апреля 1962 года в селе Борское Гвардейского района Калининградской области. Служил на атомных подводных ракетоносцах. С 2019 года командовал Северным флотом. Звание адмирала получил в 2020-м. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалями.

Кроме того, указом главы государства командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов. Черноморским флотом будет руководить вице-адмирал Сергей Пинчук.

О назначениях министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил России.

«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — заявил генерал армии Сергей Шойгу.

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