Главнокомандующим ВМФ России назначен адмирал Моисеев

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 48 0

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России назначен адмирал Александр Моисеев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Минобороны.

Моисеев родился 16 апреля 1962 года в селе Борское Гвардейского района Калининградской области. Служил на атомных подводных ракетоносцах. С 2019 года командовал Северным флотом. Звание адмирала получил в 2020-м. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалями.

Кроме того, указом главы государства командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов. Черноморским флотом будет руководить вице-адмирал Сергей Пинчук.

О назначениях министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил России.

«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская подлодка «Калибром» поразила цель в Японском море.

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